遭爆讓廠商執刀 博田院長謝榮豪：因經營權之爭遭抹黑

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄博田國際醫院院長謝榮豪遭爆料讓無照廠商在手術台執刀，高雄市衛生局今(4)日火速調查後，宣布對博田醫院、醫師謝榮豪各重罰50萬元，謝除停止手術排程1個月，並移付醫師懲戒，涉執行醫療行為的廠商人員也被移送法辦。對此，謝榮豪於個人臉書發聲明，指因為醫院經營權之爭，被斷章取義抹黑，並希望事件盡快進入司法程序調查。

謝榮豪發文指出，這就是一台很複雜約20年前開過刀的阿姨，因為鄰近關節又退化壞掉需要翻修手術。她們尋訪很多地方最後是他扛下這困難複雜吃力不討好的工作。植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

謝榮豪說，全部困難的步驟他都完成了，因為流血也多了(超過1000毫升不能埋頭硬拼)需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度(這個病人骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸)，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污衊他4個小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦。

謝說，低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具！卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員。而且，為什麼不肖員工可以被不法分子授意偷偷拍攝來院就醫的病患，來達到醫院經營權鬥爭的工具？他們只是在醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品。醫院員工都很認真辛苦，尤其又經過了好長時間因為醫院財務收入都被不當挪用，而產生了欠薪、欠藥、欠手術材料等誇張艱難時期，但依然堅守崗位。

謝表示，他去年擔任台灣脊椎微創內視鏡醫學會的理事長，1年中在全台灣包括離島舉辦了10幾場的專業脊椎手術訓練營工作坊，受益醫師超過百名。希望能夠幫助更多病人在當地就近就可以接受水準以上的手術。對於增進台灣專業的醫療水準和代表台灣到國際交流，都是為了公眾利益盡心盡力。

謝強調，相信社會公義法律自有公評。希望趕快進入法律程序。越快越好！不要浪費新聞媒體資源。並指醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關他的事，他連0.00001%(股份)都沒有！只負責盡心盡力醫治病人。

博田國際醫院涉讓廠商執刀，衛生局對醫院、院長謝榮豪各罰50萬元。(記者許麗娟攝)

