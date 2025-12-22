政治中心／綜合報導

上周末中國廈門台商協會舉辦活動，多位國民黨立委受邀出席，被媒體爆出是去「接旨」反對軍購特別預算案，對此當事人之一的翁曉玲親上火線，強調是自費參加，犯什麼滔天大罪？但即便被質疑，翁曉玲仍預告明天要繼續擋國防預算，讓民進黨痛批一意孤行要當中共打手。

立委（國）翁曉玲：「自費的行程這個難道是，犯了什麼滔天大罪嗎。」

越講情緒越激動，國民黨立委翁曉玲親上火線回應自己的中國廈門行，說是同黨立委陳玉珍揪她去，其實整團有八人出席當地台商活動，就被媒體爆料，背後疑似中方透過管道邀請接觸，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。沒想到翁曉玲認了現場有廈門台辦。

立委（國）翁曉玲：「幾乎全部都是台商的朋友，當然就是當地的，譬如說廈門市的台辦主任，他們當然也會，還有經濟跟台商有關的相關單位，他們也出席，聊聊天或是噓寒問暖，不過就只是這樣，陸委會、國安局，認為我們有什麼不法行為的話，你就去調查。」

民進黨發言人吳崢：「聊天聊了什麼，聊天氣嗎，還是聊台灣的機密，立委赴中報備的這一個修法法案，從去年到現在，在立法院現在，已經被擋了超過700次，國民黨你們到底有什麼見不得人，不敢交代的地方。」

翁曉玲一番話，吳崢實在聽不下去，隔空開嗆見面難道聊天氣嗎？而且翁曉玲身為身為程序委員會召委，扮演法案排審關鍵角色，週二1.25兆國防特別條例將再度闖關，備受關注，最新民調也顯示，高達五成三民眾不樂見國防預算再被擱置，但翁曉玲似乎沒看見民意、再撂狠話，更槓上網友。

遭爆赴中「接旨」 翁曉玲：自費行程是犯什麼滔天大罪嗎？

國民黨立委翁曉玲預告程序委員會，將再擋下國防條例。（圖／資料畫面）

立委（國）翁曉玲：「（網友）不要認為說你們，這樣子的無敵放矢，未來不會有法律責任，我全部都會做記錄，我們會繼續再去擋下，這個賴清德他們所提的，國防的相關的條例，為什麼？因為他們不來做報告。」

民進黨發言人吳崢：「翁曉玲的發言，就證實了我們的質疑，國民黨在立法院做的事情，永遠都跟中國要的一樣，建構更強的應變能力之間，阻擋的就是國民黨。」

遭爆赴中「接旨」 翁曉玲：自費行程是犯什麼滔天大罪嗎？

翁曉玲赴中活動有廈門台辦稱只是聊聊天，民進黨發言人吳崢酸聊天氣還是聊機密。（圖／民視新聞）

立委（國）吳宗憲：「立委到大陸去關心台商，就變成是賣台，甚至政府還大量的宣傳，告訴國人去中國大陸，會被活摘器官，但我很想問一問，沈伯洋的爸爸器官有沒有都還健在。」

立委（民）沈伯洋：「利用我的家人去來移轉焦點，去用詛咒的方式實在極為不當，我的爸爸也不是立法委員，也沒有審預算的權利，我的爸爸也沒有在見王滬寧。」

才被爆國民黨立委集體赴中「接旨」，如今翁曉玲直接預告國防預算繼續擋，很難不讓人聯想和對岸的緊密關係，才會如此一個鼻孔出氣。

