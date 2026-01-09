遭爆跟已婚男泡湯、隱瞞陸籍身分！星座女神不忍了 親上火線首發聲

記者蔡維歆／台北報導

白瑜忍無可忍發聲明反擊謠言。（圖／翻攝自臉書）

星座專家白瑜先前因預言百萬YouTuber Joeman「會遇重大事件敲醒」，不久後Joeman傳出持毒被抓，讓白瑜瞬間出名。近日，有網友在Threads上討論白瑜的背景，還爆黑料稱她曾和已婚人士泡湯、假結婚、暗藏陸籍身分等，8日白瑜忍無可忍發聲明反擊謠言，並表示已經報案提告，維護自身名譽權。

白瑜曬出報案單。（圖／翻攝自臉書）

針對網友質疑其無照諮商且未繳稅，白瑜在聲明中嚴正澄清：「我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。」她強調自己的工作是利用占星工具關注情緒與自我探索，並始終鼓勵有心理治療需求的人尋求專業諮商師。至於稅務問題，她表示所有工作皆合法報稅，絕無違法行為。此外，對網路上流傳「聘用助理一年僅給 5 萬分潤、要求助理買單」等具體情節，白瑜直言這是一齣「虛構的劇情」。她表示長期合作對象僅有經紀人山姆，該名「助理」與相關故事從頭到尾都不存在，更無所謂的「自掏腰包」或「態度冷漠」之說。

廣告 廣告

白瑜更特別強調，有人抹黑她跟已婚男泡湯，「這是所有謠言中最具傷害性、也最嚴重的一條」，她自清從沒做出破壞家同、偷情的行為，這已經不是八卦，而是嚴重毀謗，也是她決定要站出提告的主因。對有人稱她身分成謎，疑似是大陸人、假結婚，她也指出這是「人身攻擊與歧視」也以提告，尊重偵查不公開，不說明目前案情，「這一次，我想用行動告訴大家：當你被惡意攻擊、被造謠、被曲解時，請不要沉默。你有權利保護自己」。

更多三立新聞網報導

胡瓜節目爆意外！黃鐙輝突失控慘遭陳亞蘭甩巴掌 「衝突內幕」曝光

遭蔡依林提告反擊！梁曉珺昔揭《中國好聲音》黑幕 爆阿妹私下道歉

突爆尪孫協志「1驚人隱疾」！夏宇童揭他吃藥求生慘況：癱坐一小時

知名網紅滑倒疑露點！親上火線掀衣揭內幕 尪氣炸：能免費看嗎？

