遭爆軍演期間偕海巡官員餐會 管碧玲道歉：任何批評都虛心接受

中國解放軍環台軍演之際，海委會主委管碧玲卻遭爆與海巡官員至高雄某高級婚宴會館聚餐，基層官兵直斥「前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂」。對此，管碧玲今（1日）發布聲明道歉，稱未斷然取消取消惜別餐會，有任何批評，都將虛心接受。

中國解放軍發動「正義使命-2026」環台軍演，海巡署處於高度戒備狀態，然而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等人，卻被爆於去年12月31日中午前往高雄某高級婚宴會館餐廳聚餐、舉辦餐會。據《CTWANT》報導，有知情人士爆料，其幕僚早勸「敏感時機」先別辦餐會，但管碧玲卻執意辦理，基層官兵則直斥「前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂」，簡直把對岸近身威脅當笑話。

對此，管碧玲今（1日）回應，「有任何批評，都虛心接受」。她指出，這場餐會在數周前就已安排，因海委會副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，才會安排惜別餐敘，而中國是在去年12月29日宣布軍演，軍演時間到去年30日下午6時為止，因此才會決定將去年31日的擴大主管會報照常舉行。

管碧玲再次強調，該餐敘為惜別性質，黃向文、陳泗川2人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦，「他們的貢獻，外人無法理解」。不過管碧玲也對造成外界負面觀感、未斷然取消惜別餐會再次道歉，並稱「有任何批評，都虛心接受」。

海委會則表示，餐敘期間，各級應變中心均維持開設，管碧玲於餐會開始時即要求所有幹部必須保持通訊暢通，隨時緊盯各項事務。面對中共海警常態性的侵擾與恫嚇，海巡署已具備成熟的應處能力，不會因演習結束或會議召開而有所鬆懈，將持續以專業、克制且堅定的執法立場，捍衛國家主權與海域安全。





