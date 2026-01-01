遭爆軍演期間與海巡官員飲宴 管碧玲道歉：我一人承擔

海委會主委管碧玲。資料照。廖瑞祥攝



中國解放軍東部戰區於12月29日發動「正義使命—2025」軍演，直至12月31日傍晚才宣佈結束，媒體爆料，海委會主委管碧玲於12月31日中午軍演尚未結束時，即與海巡官員在飯店飲宴。對此，管碧玲透過臉書道歉，並表示若有任何課責，一人承擔；有任何批評，都虛心接受。

CTWANT報導，正值對岸軍演緊張之際，管碧玲與大票海巡官員卻被讀者直擊於去（2025）年12月31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食，海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等人都在場。

管碧玲今（1/1）日透過臉書表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受，造成媒體負面形象，深感抱歉，惜別餐敘若有任何課責，一人承擔，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

管碧玲也解釋，海委會去年最後一次主管會報數週前即安排於12月31日舉行；這是會議是黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘；中國於12月29日突然發動軍演，她與幹部討論，依據發布軍演時間為宣布至12月30日下午6點結束，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行。

管碧玲指出，直至12月30日下午6時，中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到：

黃向文、陳泗川最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

管碧玲介紹，陳泗川服務長達46年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃向文8年前受邀擔任海保署長，從海保署3人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制，他們的貢獻，外人無法理解。她因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，因此未能斷然取消。

管碧玲表示，即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈，她也持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，發文3篇，無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。

