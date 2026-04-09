遭爆辱台＋勞資爭議！「酷的夢」公開對話自清：從未說台灣人自卑

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（記者石耀宇／綜合報導）在台發展的法籍YouTuber酷的夢（Ku）近日捲入前員工爆料風波，內容涉及「辱台言論」及勞資爭議。沉默數日後，他於8日發表長文聲明，否認相關指控，並公開對話紀錄自清，同時保留法律追訴權，事件持續延燒。

圖／在台發展的法籍YouTuber酷的夢（Ku）近日捲入前員工爆料風波。（資料照）

爭議起於前員工指控，稱Ku曾私下發表「台灣人自卑」等言論，並涉及勞健保處理不當及下班後持續聯繫等問題。相關內容在社群平台發酵後，引發網友熱議。

對此，Ku在聲明中強調，從未說過「花錢請台灣人當企劃，反正拍什麼都會看，因為台灣人自卑」等語句，直指相關說法為「不實捏造、惡意扭曲」，並表示相關報導若未經查證轉載，已對其名譽造成影響，未來不排除採取法律行動。

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針對勞資爭議，Ku說明，該名前員工任職時間為2023年2月14日至3月31日，約1個半月。當時公司規模未滿5人，依法無強制投保勞保義務；至於勞健保問題，係因申報表使用錯誤，事後已補正並回溯加保，主管機關亦未裁罰。

至於「下班騷擾」指控，他則公開對話紀錄澄清，表示任職期間僅曾於兩個週日聯繫員工；而在終止合作後，因對方未交付完成的PPT檔案，才透過訊息提醒兩次，最終未取得檔案後即作罷。

Ku也提到，雙方最終結束合作，是因多次溝通後仍認為理念不合，對此表達遺憾。

此外，先前招募文中使用「玻璃心」一詞也引發爭議，Ku在聲明中坦承措辭不當，已致歉並承諾未來會更加謹慎；針對「薪資面議」質疑，他則說明該職缺設有基本起薪，並可依能力調整。

Ku最後表示，自己來台發展已8年，初衷是介紹台灣文化、促進交流，從未將觀眾支持視為理所當然，「即使未來不再當YouTuber，也希望能繼續在台灣生活」。

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