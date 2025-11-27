遭爆退追鬼鬼鬧不合！炎亞綸證實「關係突然消失」 當場崩潰哭了

記者蔡維歆／台北報導

炎亞綸與唐綺陽錄影現場互動輕鬆。（圖／大浪娛樂提供）

最新一集中，炎亞綸邀請多年好友「唐綺陽」現身，炎亞綸分享，自己人生低谷時曾收到唐綺陽最直接、最不保留的支持，有次正處於低潮時期，唐綺陽立刻衝到他家，只為陪他度過那一段難熬。這份記在心裡很久的溫暖，讓炎亞綸忍不住在鏡頭前坦白：「不管怎樣，我都會一直把你當成很好的朋友。」

炎亞綸眼眶泛淚，唐綺陽貼心伸手安撫。（圖／大浪娛樂提供）

當被問到「對方做什麼會讓你招架不住」時，兩人立刻展現多年好友才懂的默契吐槽。炎亞綸第一時間回答：「唐老師會叫我閉嘴。」語氣帶著無奈又好笑；而唐綺陽則毫不遲疑反擊：「炎亞綸在群組大驚小怪！」她透露只要一有新聞或突發事件，炎亞綸就會在聊天群瘋狂刷訊息：「怎麼辦？台灣會不會完蛋？事情是不是很糟？」那股誇張卻真心的焦慮感，讓她哭笑不得地說：「他根本是在刷屏！」

節目尾聲，唐綺陽提到今年對她而言是「變化巨大的一年」，也是人際關係容易出現斷裂與調整的時刻。炎亞綸聽到此處忍不住泛淚，坦言自己今年也遇到一些關係「突然消失」，讓他一度想不透。不免讓人聯想到近期他與好友鬼鬼互相取關一事。情緒激動時，唐綺陽溫柔回應：「你可能會遺憾，也會在等是否還有機會，但我可以告訴你──『沒有』」希望他學會放手。炎亞綸也反思，也許在關係裡有些地方沒有被理解，他也曾疏忽過對朋友的關心，甚至試著透過第三者聯絡，卻只收到「不知道該怎麼回應」的回覆，語帶遺憾卻也顯得坦然。炎亞綸個人YouTube 頻道《我偷偷升級》於每週四晚間9點固定更新。

