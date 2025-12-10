遭爆鄭習會 鄭麗文批綠色謊言

國民黨主席鄭麗文十日表示，「鄭習會」時程的報導全部是瞎編的，會請文傳會主委吳宗憲發律師函要求澄清。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文十日在中常會中嚴正表示，自由時報近日刊載有關「北京開三項條件」的內容，通篇皆非事實，完全由虛構拼湊，將採取法律行動外，她也強調，兩岸共同期盼的是和平與和解，不需要任何額外條件，亦不存在自我矮化的問題，「九二共識、反對台獨」始終是最堅實的政治基礎。

鄭麗文指出，中午與駐台歐洲各國代表午宴時，她特別向多國代表說明，希望建立更直接、迅速的溝通管道。主要原因是相關不實報導內容細節繁複、鋪陳完整，彷彿在平行時空虛構而成，甚至羅列所謂「三項條件」，完全無事實依據。

鄭麗文表示，綠營「謊言供應鏈」再度啟動，從假消息開始，由部分媒體放大，隨後由側翼與政治人物接續評論，層層堆疊形成攻擊話題，是典型政治操作。

對於外界關注副主席赴對岸拜會時可能涉及軍購或其他政治交換，鄭麗文表示，民進黨尚未提出國防特別預算，相關揣測根本無從產生，綠營藉由虛構訊息挑撥破壞，只會造成社會誤解，也顯示其心虛與緊張。

談及國際交流，鄭麗文指出，國民黨在台灣具有重要影響力，肩負推動兩岸和平的使命。近一個多月來，她密集拜會多國駐台代表、智庫與國際媒體，深刻感受到國際社會對兩岸情勢的高度關注，也看到過去多年累積的誤解仍需澄清，相信和平符合二千三百萬人民的利益，也是國際共同期待。

國民黨並同步針對「三張門票」相關報導作出否認。吳宗憲表示，自由時報未經查證即刊載不實內容，對政黨名譽造成損害。此前已委請律師事務所正式發出律師函，要求在十二月十二日前撤下全部報導與網頁連結；如未處理，國民黨將採取必要法律行動。

吳宗憲在中常會後受訪說明，目前沒有任何「鄭習會」規畫，外界傳言並不屬實。國民黨歷任主席從未以任何條件交換政治安排，各界不宜過度解讀。他重申，維護資訊正確性是公共討論的基礎，呼籲各界勿以未經查證的消息從事政治操作，避免誤導民眾，損及民主機制。