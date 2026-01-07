遭爆醫師放任無照廠商代刀 中榮成立專案小組調查

台中榮總驚傳3名神經外科醫師放任無照醫材廠商進開刀房「代刀」，時間至少3年以上。台中榮總副院長李政鴻今天(7日)受訪表示，中榮明文規定禁止非醫療人員從事醫療行為，該院已成立專案小組釐清真相，將依法處置、勿枉勿縱。衛福部則表示今日將發函台中市衛生局，要求查明此事並裁處。

有媒體7日報導接獲爆料，指台中榮民總醫院多位任職於神經外科的醫師，包括科主任鄭文郁、楊孟寅與在網路上小有名氣、擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔，在未經病人同意下，於病人麻醉時，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀，自己則在一旁納涼，「觀看」廠商進行脊椎內視鏡手術，更離譜的是無照廠商入開刀房執刀的時間至少已長達3年以上，該報導並附上影片。

對此，台中榮總副院長李政鴻受訪表示，中榮7日上午才看到影片，並已成立專案小組研究影片的真實性，由於影片模糊，將進一步釐清業者是否超出管制區域並有動刀行為。

李政鴻指出，由於新醫療、新儀器推出快速，有些儀器操作較複雜，在頭幾次使用時，醫院有時會開放醫材廠商進入開刀房從旁協助醫師或維護儀器，但廠商不能進入管制區，若超出管制區便違反規定；且廠商進入開刀房有一定的時間限制，時間到了就必須離開。

李政鴻強調，該院已成立專案小組調查，將盡快調查完畢，絕對會勿枉勿縱，若事件屬實，違反規定的醫師將移送人評會懲處。

衛福部則表示今天會發函台中市衛生局要求查明，並由衛生局依查明情況進行裁處，若有違法便依相關條文裁罰。