遭爆長期性騷廉世彬！黃姓經紀人怒否認：荒唐又離譜

樂天三本柱廉世彬今（26）日傳出遭韓籍經紀人長期性騷。（圖／翻攝自廉世彬IG）





啦啦隊樂天女孩韓籍三本柱成員之一的廉世彬，今（26）日爆出遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，讓她恐慌症發作，赴醫院求助身心科，對此，黃姓經紀人也回應了，稱外界指控「荒唐又離譜」，更痛批爆料內容「隨便一句話就能毀掉一個人！」

廉世彬今日傳出遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，據《鏡週刊》報導，只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃姓經紀人便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，令他相當不適，而廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱日前也曾發文指出「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」被猜測是在講這件事。

對此，據《NOWNEWS今日新聞》報導，黃姓經紀人完全否認性騷指控，強調爆料中所提及的畫面根本不存在，自己在樂天主場及排球館時，並沒有和廉世彬待在同一層樓，痛批內容空穴來風。至於外界盛傳中信兄弟PS女孩邊荷律、李丹妃也因不適應他的行為而解約一事，黃姓經紀人則表示，是PS女孩經紀人乖姐希望由女經紀人帶，並非外界所傳的那樣。

黃姓經紀人強調，與廉世彬合約期滿不續約是雙方在數月前就取得的共識，廉世彬希望以個人方式在台灣與韓國接案，更直言「如果像那些人說的我真的做了那些事情（性騷擾），她早就能以違反合約為由提前跟我解約了！」



