遭爆開戰具俊曄爭遺產！小S氣炸怒轟：心思非常骯髒

小S發聲駁斥要與具俊曄爭奪財產。（圖／東森娛樂）





已故女星大S（徐熙媛）辭世滿一年，日前由具俊曄親手為她設計的雕像在金寶山舉行揭幕儀式，S家及演藝圈許多好友都特別到場見證，氣氛既傷感又溫馨。豈料，今（10）日卻爆出S媽為了掌管大S的龐大遺產，找來李靚蕾委任律師團隊，還要求S一家封口，對此，小S（徐熙娣）稍早也氣憤回應了。

根據《鏡週刊》報導，S媽雖然人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，一路以來各種防著具俊曄。大S出道30年來所賺的每一分錢，都是交由S媽打理，一直到她病逝前都還是伸手領零用錢，房貸、卡費是由徐媽代繳，對於物價和理財觀相當缺乏的大S，其實身家非常驚人。

廣告 廣告

對此，小S稍早氣憤回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」



【更多東森娛樂報導】

●返台過年竟成永別！曹蘭舅舅劉淞山「心臟動脈剝離」病逝 享壽72歲

●李千娜《世紀血案》失言遭抵制 文總最新回應曝光

●爸爸胰臟癌病逝！金賢姈凌晨曝噩耗 經紀公司證實了

