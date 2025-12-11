遭爆離婚不只愛玩越界「還酗酒」！ 小煜IG限動首發聲

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

男團「棒棒堂」成員小煜8日宣布離婚，後遭週刊指出離婚主因除了育兒壓力外，恐是男方愛玩「越界」，今(11)日再曝小煜婚後經常爛醉，惹怒老婆言言也是離婚關鍵之一。對此，經紀人駁斥報導，而小煜本人也在IG限動發聲了。

根據《鏡週刊》報導，小煜和妻子言言離婚主因除了育兒壓力，還加上男方遭疑愛玩「越界」，導致5年婚姻告吹，甚至爆出言言因小煜的公眾人物身分簽了保密協議，暫時不對外公布離婚消息，反而是在酒局上喝得微醺的小煜，一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才傳出，但被經紀人駁斥。

《鏡週刊》今日則指，這段婚姻結束的原因，還包含小煜婚後不改愛喝酒習慣，常與友人喝酒喝到爛醉回家，進一步導致夫妻關係降到冰點，還被友人指控未盡到人夫跟人父的角色，也曾因事業不順，酗酒兩個月，並因酒醉對鄰居咆哮「看三小。」直到隔天醒來發現做錯，便主動致歉，也決心戒掉酗酒惡習。

對此，經紀人表示不實報導，不予回應；小煜稍早則在IG限動貼出小孩躲窗簾後的調皮照片，直呼「一早的是要嚇死誰啦」。

