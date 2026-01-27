遭爆霸凌助理！傳柯文哲出手整頓 劉書彬坦承：有很大進步空間

針對傳涉霸凌助理被民眾黨創黨主席柯文哲當面指責，劉書彬坦言，自己溝通表達有很大進步的空間。（資料照片／李智為攝）

民眾黨立委劉書彬近期遭爆霸凌辦公室同仁，甚至傳被創黨主席柯文哲當面指責，稱其導致黨內多名人才出走。對此，劉書彬今天（27日）發布點聲明回應，她坦言自己溝通表達有很大進步的空間，但也強調莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具，針對沒有證據的不實報導，她會進行提告。

日前遭前助理指控長期霸凌辦公室同仁的劉書彬，傳出曾遭柯文哲在會議上當面指責，稱其霸凌風波已造成黨內多名資深助理出走，違背黨內理念。此外，劉書彬去年才花費35萬元整修辦公室，如今須換位，但因抽籤結果未抽到心儀辦公室，還特意與同僚交換。

對此，劉書彬發聲明稿回應，即將遷入的辦公室皆依照兩位黨主席柯文哲、黃國昌的指示，不動用預算，辦公室也請兩位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，他們辦公室僅就現有座位調整並自行增加座位，而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，需等麥辦於完成搬遷，並回應對方可於1月31日中午後進行相關進駐事宜。

至於職場管理指控，劉書彬說明，她在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。「若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解， 我願意檢討溝通方式」，但她必須嚴正澄清，「我的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化」。

劉書彬強調，為民服務是最急切的事，自己於去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與她一起打拼。若助理決定於年度合約到期前離職，自己在資遣費上都給予最大善意，「我承認自己溝通表達有很大進步的空間，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，我們一起為理想中的自由祥和社會努力」。



