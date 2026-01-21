遭爆霸凌性騷擾市府公務員 邱臣遠：子虛烏有、將保留法律追訴權

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

有媒體報導，新竹市副市長邱臣遠傳出於代理市長期間出現霸凌與再次性騷擾，這讓地方憂心成為新竹市選戰破口，對此，邱臣遠今（21）日稍早回應，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

邱臣遠。（圖／資料照）

根據風傳媒報導，新竹市府內對邱臣遠有抱怨，邱臣遠的官架子不小，其中最令公務員抱怨的就是每次行程都需要大陣仗陪同，讓不少公務員得花時間陪代理市長跑行程，邱曾對其中一位被安排的女公務員說，「就連我上廁所都要跟」，讓該位女公務員感到不舒服，從此之後對於邱臣遠的各項言行，開始默默蒐證。

該報導稱，在高虹安回任市長後，驚聞有疑似性騷的狀況出現，第一時間就先將該女公務員調離現有職務，避免跟邱臣遠有繼續接觸的機會，也提供完整的申訴管道與請市府各層協助，只是性騷案要立案，必須被害人自己提出申訴，因此市府目前能做的就是讓申訴管道暢通。

而對於相關報導，邱臣遠今日稍早回應，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

