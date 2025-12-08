遭爆非法注射！女星爭議一籮筐 宣布：無限期中斷活動

南韓女星朴娜勑近日爭議不斷。（圖／翻攝自朴娜勑 IG）





南韓女星朴娜勑近日被爆出霸凌以及非法醫療行為等爭議，即便她發聲否認，但依舊深陷輿論，讓她今（8日）發文宣布無限期停止所有演藝活動。

朴娜勑近日先是被前經紀人指控強迫24消失待命、強迫做私事、挪用公款以及在非醫療場所進行「點滴阿姨」的注射，引發外界關注後，她全盤否認，並以恐嚇、勒索等罪名反告前經紀人，而經紀公司也出面表明該經紀人離職後，還向朴娜勑索取高額金錢。

南韓女星朴娜勑近日爭議不斷，宣布無限期的停止所有演藝活動。（圖／翻攝自朴娜勑 IG）

面對爭議不斷，朴娜勑今日在IG發文，表明昨天已經和前經紀人見面，溝通後解除誤會，但認為自己還有不足之處，並且身為一個諧星卻給大家帶來了麻煩，因此決定在事情全部釐清前，無限期的停止所有演藝活動。

朴娜勑固定主持的綜藝節目《我獨自生活》製作單位，也宣布已經對爆料進行調查，而尊重朴娜勑的決定，決定暫停她出演，並向大眾表達歉意。

