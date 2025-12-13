遭爆鬧翻張軒睿！許光漢罕見動怒駁「兄弟情變」還原真相

許光漢今日出席品牌活動。（圖／東森娛樂）





許光漢、張軒睿與章廣辰因為合作拍攝《我的男孩》結為好友，卻被週刊爆出「兄弟情變」，章廣辰夾在兩人之中難做人等事；許光漢今（13）日出席品牌活動，談及這樁爆料感到很生氣，臉色一沉直呼：「這個我有看到，我就覺得那個寫得太誇張，都在亂講，他們兩個根本不可能會這樣！」

根據《鏡週刊》報導，在11月28日邱澤、許瑋甯婚宴上，章廣辰與張軒睿擦身而過陷入尷尬，指章廣辰無視對方主動打招呼，選擇站在許光漢這邊，兩人也鬧翻了。對此，張軒睿在社群上以「無中生有，可能是無聊至極？」發聲，間接否認此事。

向來脾氣溫和的許光漢今日出席活動，對於週刊爆料「兄弟鬧翻」事件罕見動怒：「真得就像軒睿講得那樣，就是『無中生有』，不要再亂寫一些有得沒有的，我不知道是不是為了流量，不要虛構一些子虛烏有的事情，這樣不OK！」

許光漢今年8月退伍後，演藝圈「閃兵案」連環爆出，當紅時期無預警入伍服役被稱為「真男人」，他依然低調的說：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」被問明年規劃，他又開始搞笑的說：「明年度也是以一個剛出社會的態度面對大家，多拍有一些作品，然後會做一些『有趣的項目』，到時候大家就知道了。」



