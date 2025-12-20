遭爆黑幫疑雲！曹世鎬爆爭議退出《劉QUIZ》 劉在錫首公開洩心聲

記者陳宣如／綜合報導

南韓綜藝主持人曹世鎬近日因捲入與黑幫交情疑雲，宣布退出多檔節目後，相關風波持續延燒。對此，主持人劉在錫終於在 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，首次親口提及曹世鎬離開節目一事，罕見流露沉重心情，引發觀眾關注。

劉在錫在《劉QUIZ》節目中，首次提及曹世鎬離開節目一事。（圖／翻攝自tvN）

最新一集《劉QUIZ》播出時，劉在錫獨自站在攝影棚中主持節目，現場氣氛與以往明顯不同。節目開場，他注意到原本由曹世鎬負責的禮物包仍擺放在一旁，短暫停頓後隱晦提到「包包在我旁邊，包包的主人現在……」，短短一句話卻讓現場氛圍瞬間轉為凝重。

隨後，劉在錫正式向觀眾說明，曹世鎬已因近期事件退出《劉QUIZ》。他坦言，兩人長時間並肩合作，突然改為獨自主持，「心情其實很……」，語氣和表情帶著明顯的沮喪，讓觀眾感受到他對搭檔離開的複雜心情。

劉在錫（如圖）將獨自主持《劉QUIZ》，對於曹世鎬的離開，心情五味雜陳。（圖／翻攝自tvN）

劉在錫也轉述曹世鎬的想法，表示對方希望藉由這段時間重新審視自己、冷靜反思，把這段期間視為意義非凡的沉澱期。劉在錫的語氣克制，但觀眾仍能感受到他對搭檔的惋惜與關心。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》自開播以來，劉在錫與曹世鎬搭檔主持已多年，兩人的互動是節目特色之一。如今搭檔缺席、主持組合改變，不少觀眾直呼「畫面不習慣」，相關片段播出後迅速引發網路討論。

曹世鎬（左）因涉嫌結交黑道人士，宣布退出與劉在錫（右）共同主持的綜藝節目《劉QUIZ》。（圖／翻攝自tvN）

針對相關爭議，曹世鎬宣布退出《劉QUIZ ON THE BLOCK》及 KBS2《兩天一夜》，並透過 SNS 發表個人聲明，表示：「在參與各類活動期間，我接觸了許多不同的人，但對於人際關係本應更謹慎，卻未能妥善處理，對此我深感抱歉。」他強調，與相關人士的交往並不涉及任何違法行為，「因此對我提出的質疑並非事實。」曹世鎬同時向觀眾致歉：「本應帶給大家歡笑與慰藉，卻造成觀眾不適，我正在認真反省。」

