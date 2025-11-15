遭爆「叫員工拍下體照、跟妻上床」！館長出手開嗆 反咬他勒索2千萬

娛樂中心／綜合報導

館長近日遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自臉書）

知名網紅「館長」陳之漢遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉震撼爆料，內容包括館長人設雙面，還曾要求特助小偉拍下體照傳給他助興，要求員工跟館嫂上床等，對此，館長則在直播中反擊，澄清沒做這些事。

館長指出李慶元很缺錢，透露對方還曾來恐嚇想要拿錢，雖然館長當下就否認沒有這件事，但對方仍以手頭上握有性愛影片以及對話紀錄等當作威脅，表示要給予兩千萬現金，讓館長相當氣憤，至於為何會跟對方道歉，他也坦承是因為對方說「等這個道歉等了10年」，所以才會說對不起，並再三澄清沒做這些事，放話：「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰」。

其實，李慶元在直播中公開錄音檔，內容圍繞在館長私德敗壞，提到館長曾叫特助小偉跟妻子上床，導致對方身心受挫，此外還表示館長之所以這段時間頻繁跑中國，是因為拿錢辦事，種種事蹟讓大眾一片譁然，甚至還有網友在PTT上討論這件事。

館長澄清沒做這些事。（圖／翻攝自臉書）

