遭爆「小DD逼小瑋睡老婆」音檔全流出 館長閨房情趣曝：房事不順受不了
娛樂中心／台北報導
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小瑋（小偉）傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。如今完整錄音檔流出，館長與館嫂濃情蜜意當時情趣曝光，但後來館長受不了：「很久沒有那個」。
昔日戰友元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小瑋」、「總監」吳明鑒聯合爆料，不只揭開館長介入別人感情搶走館嫂，還因為自己那方面不行，要求小瑋傳私密照替夫婦2人助性，並2度開口要求他一起3P，導致小瑋精神壓力大到快崩潰，求助身心科，離開公司1年後回鍋，又遭到言語羞辱，忍無可忍才決定站出來討道歉。
網路上流出音檔，館長要小瑋Ｘ老婆真相曝光。小瑋質問館長，「你叫我去你家Ｘ你老婆，你忘記了嗎？」，館長傻眼表示，這多久之前的事情，根本沒有逼迫情形。副總則在一旁表示，當自己聽到小偉這麼講，相當驚訝。
「當時我老婆不跟我那個，我講很久之前，那都2014的事，我就說Ｘ老婆拍影片，我是跟他開玩笑的，我說這是一種情趣」，館長進一步解釋，強調都是開玩笑的，而且也沒有真的強迫小瑋做什麼事。
錄音檔中，館長說，2016、2017情緒陷入低潮叫小偉來跟他說了心事，「我真的受不了，我很久沒有那個（行房）」。副總再次確認，館長又再次否認，小瑋又吐了一句「你叫我去你家送吃的ＸㄧＸ再回去」，館長仍強調沒有這件事。
