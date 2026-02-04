遭爆「戰俄女群染性病」！ 比爾蓋茲親澄清「郵件是假的」：後悔認識艾普斯坦

比爾蓋茲親澄清「郵件是假的」。（翻攝自Bill Gates X）

美國司法部日前公開超過300萬頁富豪艾普斯坦秘密檔案，其中最令人震驚的就是一封疑似艾普斯坦本人的郵件，內容中指控微軟創辦人比爾蓋茲曾與多名俄羅斯女子混在一起並染上性病，事後還向他求援，幫忙向前妻梅琳達掩飾這段荒唐往事。對此，比爾蓋茲回應，這封郵件是假的，「我後悔和他相處的每1分鐘」。

資訊量龐大！ 多位名人都在列

綜合外媒報導，司法部副部長布蘭希先前指出，這次公開的資訊量龐大，其中包含超過2000段影片與18萬張照片，為了符合法律規範，公開的文件已經過大幅度刪減，當中含有大量商業色情資料，以及「從艾普斯坦設備中查扣」的影像。

文件中也揭曉許多與知名人物往來的細節，例如2012年馬斯克曾探詢直升機登島派對的時間，並詢問哪天的島上派對最瘋狂，其中最令人震驚的就是，比爾蓋茲被指控與多名俄羅斯女子廝混，還染上性病。

郵件是假的？ 比爾蓋茲「後悔」認識艾普斯坦

對此，比爾蓋茲被日前受訪時表示，這封郵件從來沒有發出去，而且它是假的，自己不知道艾普斯坦是怎麼想的，是否享用某種方式攻擊他，「我後悔和他在一起的每1分鐘，我為我做的一切感到抱歉」。

比爾蓋茲說，自己是在2011年認識艾普斯坦，3年多的時間裡曾一起吃過幾次飯，但是從沒去過他的島嶼，也沒有與島上的女性發生關係，「我真傻，竟然和他在一起，我是眾多後悔認識他的人之一」

梅琳達受訪時則說，這些指控讓她想起了婚姻中「非常痛苦」的時光，「我的富翁前夫，竟是眾多需要回應艾普斯坦問題的人之一」。

