遭爆「挪用進修經費」 環管署長：政風查無不法.廠商自付

台北市 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，環境管理署長顏旭明正在歐洲考察，今(10)日民眾黨立委黃國昌在質詢時，質疑考察經費來源有問題，他指出環管署挪用派員出國進修的經費，讓署長帶廠商一起出國，而且其中一間廠商還在署長任內得標高達2900多萬元。面對指控，顏旭明澄清，經費都是經過審核的，政風單位也查無不法，廠商一起出國是因有資料需要蒐集，他們的出國經費都是自己負擔。

行政院政委季連成，馬太鞍溪堰塞湖溢流期間擔任總協調官，在他身旁的是環管署署長顏旭明，也長時間駐守花蓮光復，但其實他在抵達花蓮之前，還去了這，在工廠仔細視察，顏旭明9月赴歐考察的狀況，行程從20日開始，沒想到23日台灣就發生馬太鞍溪溢流事故，如今這場考察遭民眾黨立委黃國昌質疑，審計部審計長陳瑞敏VS.立委(眾)黃國昌說：「假的派員出國計畫編預算，沒有派公務員出國啊，錢拿來(做)什麼，挪用。」。

黃國昌指出環管署造假，顏旭明9月赴歐考察，出訪人員除了環管署人員外，還有兩間廠商，進一步調查發現，這筆考察經費是來自派員出國計畫預算，他認為環管署不僅沒有派員出國進修，還挪用經費，成為署長帶廠商出國的費用，不僅如此其中一間隨行廠商，還在顏旭明任內得標高達2942萬元。

其實針對這次考察，國民黨在10月初就曾開記者會批評，面對在野黨連環指控，顏旭明親上火線，環境管理署署長顏旭明說：「經費使用都會經過，我們會計審計單位的審核嘛，這件事情也有請政風來調查並查無不法，必要時(廠商)陪同我們一起出國，這陪同的經費是他們自己出。」

他也澄清不只廠商自行負擔經費，原本考察時間安排到9月27日，但在溢流發生後就緊急安排回國，26日凌晨抵台下午就到光復勘災，顏旭明一一回應在野質疑，就是要證明自身清白，審計長陳瑞敏也承諾會徹查此案，釐清真相。

