遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴

Melody回應網友爆料。翻攝IG @melodykliu

Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」

Melody繼續表示，平常沒有在滑Threads，為了爆料特地去看了，「我無法一一回應，因為在我的印象中，我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省。」

呼籲網友不要網暴！將保留法律追訴權

Melody呼籲網友不要刻意抹黑。李鍾泉攝

廣告 廣告

對於網友罵聲，Melody也直言：「大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴，刻意抹黑。我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家（包括媒體朋友們）更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！」同時也透過經紀人表示，會對網友「刻意網暴、抹黑、脫離事實」等行為保留法律追訴權。

Melody近日剛從法國巴黎返台，有網友發文遇到她，結果竟引爆網友「集體告狀」，直指她是「奧客」，包括試鞋亂丟結果一雙都沒買、不在VIP名單上卻不請自來活動、服務人員點錯菜咄咄逼人，網友甚至形容：「服務她都會發抖。」但也有網友認為，這些抱怨文都沒有證據，「沒證據就是造謠。」



回到原文

更多鏡報報導

辦5分鐘業務等2小時！陽帆被爆「超扯行徑」網友被暖哭 女兒回應親揭私下真面目

Melody貴婦成奧客翻車 服務業網友爆2大囂張事件！怒怨：根本黑名單大集合體

台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言