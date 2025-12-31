遭爆「母急抱孫」強烈反對婚事！李玉璽、許允樂首公開發聲不忍了

記者蔡維歆／台北報導

李玉璽和許允樂甜蜜步入婚姻，首要任務就是拚「做人」，化解長輩對於傳宗接代的壓力。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

38歲的許允樂近日宣布與小她6歲的李玉璽攜手步入婚姻，如今週刊報導李玉璽的母親最初對這門親事極度反對，除了許允樂曾有過一段婚姻外，最關鍵的阻礙，莫過於許允樂已屆高齡產婦年紀，讓急於抱孫的婆婆憂心忡忡。對此兩人也發文回應了。

李玉璽發文。（圖／翻攝自IG）

許允樂也發文。（圖／翻攝自IG）

李玉璽感性地回顧2025年，表示自己學會了「少了迎合、少了消耗」，並在生活中「多了目標、多了自己。」對於即將到來的2026年，他喊話要繼續「好好呼吸，並肩同行。」此外也似乎在回應外界的紛擾，直言「世界很吵，雜訊很多」，並霸氣地告訴大家「不需要每一種聲音，都變成你的方向。」

廣告 廣告

許允樂稍早也發文感謝所有的照顧與善意，並自信地宣布自己「早已不內耗了。」面對外界的紛擾，那些所謂的「雜訊都會自動屏蔽。」更強調現在的自己，「眼裡腦裡心裡只裝自己需要的聲音跟畫面。」

更多三立新聞網報導

跨年大解放脫了！蕾菈曬火辣馬甲裝「上半身全看光」 掀全網暴動

75歲岳父驟逝！蕭敬騰忍痛「首公開現身」台中跨年彩排 真實心聲曝

不藏了！竹北吊車大王曝最佳跨年地點 開箱「西門町豪宅」超狂內裝

剃髮出家退演藝圈！43歲男星「突宣布罹癌」燒80萬醫藥費 最新慘況曝

