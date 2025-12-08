遭爆「沿用TWICE四面台」 AAA製作人氣炸 曬照片喊吿

《2025 AAA》跟《ACON音樂節》使用四面台設計舞台。（圖／翻攝自linetvtw IG）





《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮和《ACON音樂節》在上週末於高雄世運主場館舉辦，除了到場觀眾，由於直播關係，在全網也掀起討論。豈料，卻有人指出此次的「四面型舞台」，是直接沿用上月22、23日在同場地舉辦演唱會的TWICE舞台，讓總籌製作人怒發文表示要提吿。

TWICE在高雄世運演唱會使用四面台設計舞台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

此次AAA為了讓全場粉絲都能清楚看見舞台，因此採用360度的四面型舞台，不過由於11月22、23日在同場地舉辦演唱會的TWICE，也同樣採用了四面型舞台，導致傳出直接使用TWICE舞台的謠言。

對此，AAA統籌製作人文完植（音譯）得知後在Threads上發文，曬出了舞台搭建過程，並直言：「AAA並沒有跟其他演出共用舞台。若有散播謠言，我們會進行法律措施。」

