遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了

社會中心／巫旻璇報導

台中榮總神經外科多名醫師遭指控，疑似長期默許無照醫材廠商進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中代替醫師「上桌操作」，時間可能長達三年之久，涉及的病患估計超過180人。外界質疑，病患在完全不知情的情況下，主刀者竟被「悄悄換人」。面對爆料，台中榮總6日先回應強調「並未有讓廠商從事醫療行為」。然而今（7日）態度大轉彎，緊急再發新聞稿，表示醫院規章明訂非醫療人員不得進行任何醫療操作，並已啟動專案小組全面調查，將依規定處理。

台中榮總神經外科內部疑似長期默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年。（示意圖，非當事醫師／台中榮總提供）









根據《ctwant》報導，台中榮總神經外科內部疑似長期默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年，至少有約180名病患在不知情的情況下，遭更換主刀醫生，相關情形並非近期個案，早在2023年3月，就曾出現廠商人員直接操作手術的畫面；之後於2025年10月，同一名廠商再度被拍到進入手術台參與操作。此外，院內一名在社群平台擁有高追蹤數的醫師，則於2025年底遭內部人員檢舉，事件才逐漸浮上檯面。

儘管外界質疑聲浪不斷，台中榮總公關室主任李萬國仍強調，院方調查結果顯示「沒有任何廠商進行醫療行為」。其中，針對廖醫師遭檢舉一案，院方指出他違反手術室門禁與流程規範，政風室與人事室已完成調查，案件已送考績會審議，最快下週會有結論。

台中榮總於6日對外回應指出，並未有讓任何廠商從事醫療行為；然而隨著週刊報導曝光，院方回應態度明顯趨於審慎，7日上午再度發布正式說明，強調醫院規範明訂非醫療人員不得介入醫療操作，並已啟動專案調查機制，全面釐清相關事實，後續將依規定處理，以維護醫療秩序與病患權益。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

