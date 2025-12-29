遭爆「穿薄紗騷擾學長」！陳匡怡喊告週刊 律師預言結局嘆：沉不住氣

曾被封為「台大五姬」之一的女星陳匡怡。（圖／翻攝臉書，陳匡怡）

曾被封為「台大五姬」之一的女星陳匡怡，2017年因健康因素淡出演藝圈，今年10月遭週刊爆料「半夜私訊轟炸」、「穿薄紗睡衣騷擾學長」等情節。對此，陳匡怡近日委託律師發出嚴正聲明，強調週刊報導內容均為虛構，要求立即下架相關報導並道歉，否則不排除提告。消息曝光後，有律師預言官司結局，直言「很好猜」。

陳匡怡日前在臉書PO出聲明書，指控《鏡週刊》於第472期以「被爆半夜私訊轟炸」、「穿薄紗睡衣騷擾學長」等聳動標題及內容，未經查證即刊載涉及其之虛構情節，不僅未經本人同意即擅自使用肖像，更以惡意揣測、虛構情節之方式，誤導公眾視聽，已構成誹謗及妨害名譽等違法行為。

她強調，「本人從未有過該報導所描述之行為，相關內容純屬捏造所為別有居心之荒謬指控，對本人極盡誹謗及侮辱之能事。已對本人身心造成莫大之傷害。此無中生有、全盤捏造詆毀、散布有關本人之不實事實，誹謗、抹黑、汙衊、造謠。顯係有心人士惡意中傷或媒體為求銷量而編造之不實訊息。」

陳匡怡要求《鏡週刊》立即下架、收回該期不實報導，並於同一版面及官方網站刊登道歉啟事，同時停止一切侵害個人權益行為，「本人已委託律師進行法律行動，包括但不限於提出刑事告訴及民事求償，以捍衛清白，絕不姑息媒體濫權及惡意誹謗之行為。」

對此，「黑心律師」楊律師預言後續發展，指接下來鏡週刊會開心地反擊，因為能創造獨家新聞及點閱數，「陳匡怡一看就是沉不住氣的人，會花錢請律師告。最後，陳匡怡會敗訴，花錢花時間又被法院認證又幫鏡週刊創造獨家新聞及點閱數」。

他進一步說明，名人的案件往往涉及法律與公關，不能只思考法律層面，更要評估公關層面的利弊，更何況法律部分輸的機率很高時，更不該冒然提告，「就算要告，也不該是新聞過了二個多月後才告。這份『嚴正公開聲明書』對陳匡怡有害無益」。

