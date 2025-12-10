遭爆「被帶進房間數落.勸宜蘭退選」？ 吳宗憲：沒放心上

台北市 / 綜合報導

國民黨2026宜蘭縣長人選，除了現任立委吳宗憲之外，宜蘭縣議長張勝德也有意願參選，美麗島電子報董事長吳子嘉昨(9)日節目上爆料，上週二吳宗憲被帶到小房間，遭宜蘭議員數落，張勝德父子也在裡面。對此張勝德出面駁斥，稱爆料與事實有出入，絕對沒有對吳宗憲惡言相向，吳宗憲也表示，他的立場就是不評論，沒放心上。

立委(國)吳宗憲說：「我就跟本沒有把這件事情放在心上，我的立場還是說不評論。」面對媒體追問，國民黨立委吳宗憲，輕描淡寫帶過，但美麗島電子報董事長吳子嘉，可是在節目上替他抱不平，美麗島電子報董事長吳子嘉說：「那議長(張勝德)就跟他父親兩個，就坐在旁邊，這很簡單嘛，放狗咬人，你知道吧，修理吳宗憲的兩個議員，奚落，修理，很不堪啊。」

2026大選將至，立委吳宗憲跟線宜蘭縣議長張勝德，兩人都有意爭取代表國民黨出線，根據吳子嘉透露，12月2日晚上，國民黨在宜蘭召開會議，100多位黨公職和黨代表都應邀出席，黨部主委也邀請吳宗憲參加，不過會議進行到一半，吳宗憲被請到後方的VIP小房間，房間內有數名宜蘭縣議員，還有張勝德及他的爸爸，也就是前議長張建榮，其中2位議員數落出聲吳宗憲，表示不要來選不可能給你選。

宜蘭縣議場張勝德說：「跟事實上出入頗多啦，沒有說你不能選，不用選，不要選，或是選不上，其實其中都沒有這些字眼出現。」宜蘭縣議員(國)楊弘旻說：「最後剛好剩下兩個(還沒發表意見)，吳宗憲剛好進來，，就這樣，所以不要說有兩個，其實大家都有講，後來講到提名的事情，大家都發表意見，意見都差不多，就是覺得說要在地的。」

當事人趕緊澄清，但議員也證實確實談及選舉，並且希望「在地」的批上藍營戰袍，言下之意是否不滿吳宗憲空降？立委(國)吳宗憲說：「其實我永遠都是目標不變，我的步調一致。」表明決心持續經營宜蘭，不過地方聲音也不容忽視，最後提名還得凝聚黨內共識。

