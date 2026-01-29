遭爆「闖SJ貴賓室追星」被開除！寶兒親上火線反擊了

寶兒、Kapo遭指闖SJ貴賓室追星，雙雙發聲澄清。（圖／翻攝自寶兒、Kapo Instagram）





富邦悍將啦啦隊兩名成員寶兒（吳昀廷）、Kapo（唐嘉寶）被爆，在韓團SUPER JUNIOR來台開球期間，闖入貴賓室追星，引爆韓方不滿！對此，寶兒本人已經發聲闢謠，經紀公司也發聲明否認：「報導內容並不屬實。」

針對烏龍報導，寶兒在社群平台留言澄清：「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室，也沒有追星！」親自發聲解釋，報導內容並不屬實，強調自己沒有闖入SUPER JUNIOR貴賓室追星；寶兒雖然沒有與富邦續約，但她相信經紀公司對她有其他安排，希望能發行個人單曲。

針對新聞報導「Kapo傳『這原因』未獲球團續約」一文，指稱首湛創意旗下藝人Kapo唐嘉寶，去年9月21日，因去貴賓室追星SUPER JUNIOR而未獲續約。Kapo所屬的經紀公司發聲明：「Kapo雖為SUPER JUNIOR粉絲，不過當天未到貴賓室追星，報導內容並不屬實。而Kapo新賽季合約仍在與球隊討論中，感謝各位媒體與粉絲的關心。」

首湛創意發聲明闢謠。（圖／翻攝自首湛創意IG）

