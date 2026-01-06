遭爆「關說親屬竊電罰款」 陳亭妃駁斥：內容完全不實

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

綠營2026台南市長初選逼近，想角逐的民進黨立委陳亭妃近日爭議連環爆，包括「關說親屬竊電罰款」、「介入漢翔招考案」，以及「零資產疑雲」等。對此，陳亭妃今(6)日發文駁斥「關說竊電案」，強調沒有任何堂弟叫「陳翰宣」，相關內容完全不實。

日前有媒體指出，2024年2月台電台南區營業處在稽查「竊電」行動，發現陳亭妃堂弟陳翰宣經營的自助洗衣店以及早餐店存在明確的竊電行為，涉及電表齒輪的破壞與結構的改造，因此判定為「蓄意」，隨後便開出追償及裁罰單合計約160萬元，當事人也簽名確認。然而，在案件處理過程中，陳亭妃服務處人員曾主動接洽台電協調，罰款也在8月28日結案時，減少至80餘萬元，遭質疑是否介入而影響公部門執法的標準與公平性。

陳亭妃則表示，必須對「中視臉書」提出嚴正抗議，指出特定媒體在民進黨台南市長初選期間，未經查證就引用爆料內容，直接介入黨內初選、傷害當事人，卻從未向她本人求證。她嚴正澄清沒有任何堂弟叫「陳翰宣」。相關內容完全不實，已造成名譽傷害，要求中視臉書立即下架，也請所有引用者同步更正、下架。直呼「拒絕抹黑一條龍，拒絕抹黑產業鏈，拒絕藍營介入民進黨初選。台南的未來，應回到政策與能力，而不是造謠抹黑」。

