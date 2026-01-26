遭爆「霸凌女法官」 高院院長高金枝任司法院祕書長

高院院長高金枝獲總統特任為司法院祕書長（中時資料照片）

司法院祕書長熱門人選、台灣高等法院院長高金枝被爆料「霸凌」女法官，還免費提供退休的高院院長專屬辦公室，「法官論壇」23日有法官揚言，要到台北地檢署提出貪汙罪的告發，25日高院發出新聞稿解釋，前院長李彥文現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與高院之需要相符。賴清德總統26日發布「特任高金枝為司法院秘書長」

高金枝2月9日將退休，外傳她是懸缺的司法院祕書長繼任人選，近日司法界一再爆出高金枝霸凌下屬，雖然高院澄清是「誤會」，但不久又被傳出她上任後免費提供退休院長李彥文一間專屬辦公室，且由於2人都曾在最高法院民事庭共事，李會指導她寫判決，對於辦公室爭議，高院25日說明。

廣告 廣告

高院表示，前院長李彥文現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，肩負民事訴訟制度之修正規劃及研修會運作之重任。此外，其常年於本院承擔最高法院民事裁判法律見解之解析工作，並於法律座談會針對民事爭點進行專業研析，同時擔任民事值得討論裁判之審查委員。

高院指出，職務涉及司法院主責法案之立法研擬，以及下級審法律見解統一適用之關鍵業務。為確保法律座談會、裁判審查及研修會議等司法事務能穩定推行，其實際擔任協助推動司法業務之重要工作，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與高院之需要相符。

高院依法衡酌前開業務執行之實際強度與頻率，依據《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》第8點第9目規定，視執行司法業務之實際需要，彈性調整空間配置。此舉係為優化司法行政效率，使重大法案研修與裁判見解統一工作得以順利開展，符合法令規範之裁量意旨，高院稱空間配置均以業務推動為核心考量，期盼社會各界理解司法行政運作之實需。

【看原文連結】