遭爆「霸凌女法官」 高院院長高金枝任司法院祕書長
司法院祕書長熱門人選、台灣高等法院院長高金枝被爆料「霸凌」女法官，還免費提供退休的高院院長專屬辦公室，「法官論壇」23日有法官揚言，要到台北地檢署提出貪汙罪的告發，25日高院發出新聞稿解釋，前院長李彥文現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與高院之需要相符。賴清德總統26日發布「特任高金枝為司法院秘書長」
高金枝2月9日將退休，外傳她是懸缺的司法院祕書長繼任人選，近日司法界一再爆出高金枝霸凌下屬，雖然高院澄清是「誤會」，但不久又被傳出她上任後免費提供退休院長李彥文一間專屬辦公室，且由於2人都曾在最高法院民事庭共事，李會指導她寫判決，對於辦公室爭議，高院25日說明。
高院表示，前院長李彥文現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，肩負民事訴訟制度之修正規劃及研修會運作之重任。此外，其常年於本院承擔最高法院民事裁判法律見解之解析工作，並於法律座談會針對民事爭點進行專業研析，同時擔任民事值得討論裁判之審查委員。
高院指出，職務涉及司法院主責法案之立法研擬，以及下級審法律見解統一適用之關鍵業務。為確保法律座談會、裁判審查及研修會議等司法事務能穩定推行，其實際擔任協助推動司法業務之重要工作，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與高院之需要相符。
高院依法衡酌前開業務執行之實際強度與頻率，依據《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》第8點第9目規定，視執行司法業務之實際需要，彈性調整空間配置。此舉係為優化司法行政效率，使重大法案研修與裁判見解統一工作得以順利開展，符合法令規範之裁量意旨，高院稱空間配置均以業務推動為核心考量，期盼社會各界理解司法行政運作之實需。
其他人也在看
總統特任高金枝為司法院秘書長 填補長期懸缺司法行政要職
[Newtalk新聞] 中華民國115年1月26日，總統賴清德發布總統令，特任現任台灣高等法院院長高金枝為司法院秘書長。 高金枝即將於2月9日屆齡70歲自台灣高等法院退休，此人事任命將由她接掌司法院最重要的行政輔助職務之一，協助院長處理司法行政事務。司法院當天同步公告此項人事案。 高金枝畢業於國立臺灣大學法律學系研究所（碩士），並為法務部司法官訓練所司法官班第18期結業。其司法生涯豐富，歷任臺灣新竹地檢署、基隆地檢署、臺北地檢署檢察官；臺灣屏東地方法院法官、臺灣高等法院高雄分院法官兼庭長、最高法院法官；後轉任行政職，擔任臺灣屏東地方法院院長、高雄地方法院院長、臺灣高等法院臺中分院院長，以及司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長等要職，民國112年1月16日起擔任台灣高等法院院長至今。 司法院秘書長一職已懸缺多時。前任秘書長吳三龍於民國113年10月1日獲准退職生效。而前司法院長許宗力任期屆滿前未能妥善安排繼任人選，導致該職位長期空缺。民國113年11月1日起，司法院正副院長及大法官等職位亦因人事同意權卡關而多數出缺，形成司法行政運作的空窗期。 此任命有助於穩定司法院行政運作，高金枝以豐新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
才爆霸凌、特權爭議 高院院長高金枝確定接任司法院秘書長
屆齡70歲即將退休的高等法院院長高金枝，日前接連爆出曾霸凌高院女法官，以及無償提供專屬辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用等爭議，引起法界譁然。然而，總統府今天（26日）發布總統令，宣布高金枝接掌司法院秘書長，至於高院院長則由司法院副秘書長王梅英升任。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
金門縣警局人事交接 金城分局長周宏璘、金湖分局長黃智銘布達
金門縣警察局今天為新任金城分局分局長周宏璘、新任金湖分局分局長黃智銘舉行聯合布達典禮。副縣長陳祥麟以縣長陳福海在縣務會議提示：「禮貌金門、友善金門、服務金門」期勉同仁秉持依法行政、專業執法的原則，結合同理心與為民服務精神，落實柔性勸導與預防作為。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
快訊！高院院長高金枝接任司法院秘書長
根據高等法院官網，高金枝是司法官訓練所第18期結業，臺灣大學法律學系碩士畢業，曾任最高法院法官，一、二審法院院長，司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長，在司法界的資歷相當完整。高金枝經本刊在1月20日獨家披露內定為司法院秘書長人選後，引來司法界反高派和擁高派...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
信昌化工裁撤風波！高雄議會怒擋勞工局6760萬預算
高雄市議會今（26）日審查勞工局「罰金罰鍰」編列6760萬元預算時，針對長春集團旗下信昌化工林園廠傳出幾近全面裁撤、逾百名員工生計受損一事，高市議員邱于軒、李雅靜怒轟勞工局長江健興「選舉時動員勞工喊兄弟，選後卻只顧自己」，必須硬起來捍衛勞工權益，最終議會決定先行擱置該筆預算。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
獨／高金枝掌司法院秘書長只欠東風 擁高、反高打成一片殃及無辜
不管高金枝出路為何，她需要反省的是，以其臺灣大學法律學系碩士畢業的學歷，不但榮登司法官訓練所第18期金榜，還有多年審判及行政經驗，為何竟能對於幼子一度重病的法官口不擇言，何況這位法官還是審判品質及結案速度俱佳。這恐怕不能以她向來直來直往、無差別發言的個性所...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
納稅錢哪裡去了？民進黨執政10年創設行政法人大公開
立法院預算中心指出，中央政府行政法人高度仰賴政府撥補，明年度預算案編列收入264.81億元，其中6個行政法人政府核撥經費占收入比例高達9成以上。民進黨自民國105年執政以來共設立10個行政法人，同時期中央機關人事費從106年的4142億元增至114年的5019億元，預算中心建議相關單位應積極拓展多元自籌能力。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 438則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前 ・ 94則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 104則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 131則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 7則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 130則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22則留言