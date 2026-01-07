遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」 中榮、衛生局全說了

遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」， 中榮副院長李政鴻表示，已成立專案小組調查中。（圖：民眾提供）

媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，已成立專案小組，釐清真相，勿枉勿縱。台中市衛生局說，事關重大，全案移送法辦。（寇世菁報導）

有媒體報導，台中榮總有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。另外，其中，一名醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀，中榮回應，該名醫師是否違反手術室門禁管制作業，由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議，預計下周結果出爐。

中榮副院長李政鴻受訪表示，今天才看到媒體報導的影片，因為影像模糊，人事時地物，還要進一步調查，院方已組專案小組釐清真相。李政鴻說，中榮管制辦法訂有規定，新儀器使用時，科主任同意，護理站身分查核後，廠商可進入手術房，待在某區維護儀器，手術後就離開手術房，但廠商不能執行醫療行為，只能管制維護儀器。至於，影片為何流出，也在釐清中，專案小組會深入調查，勿枉勿縱，若有違規，一定處罰，若沒違規，會還他清白。

對此，台中市衛生局表示，中榮疑似讓醫材廠商從事醫療業務，已派員稽查，全力釐清相關事證。因為醫療行為涉及民眾生命安全，最高可處6個月以上5年以下有期徒刑，此外，針對醫院容留密醫執行醫療業務，依醫療法規定，最高可處50萬元罰鍰，或廢止開業執照。若屬實，將依法嚴辦，並將全案移送地檢署偵辦。