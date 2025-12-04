遭爆8歲孩子在校毆打同學 賴瑞隆回應了

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料，其兒女在學校毆打同學，並持續以言語攻擊對方，對此，賴瑞隆回應，會全力配合校方盡快釐清事發經過，並加強引導孩子尊重他人。（洪浩軒攝）

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料，其兒女在學校毆打同學，並持續以言語攻擊對方，對此，賴瑞隆回應，自己8歲的小孩在校與同學發生糾紛，會全力配合校方盡快釐清事發經過，並加強引導孩子尊重他人，盼各界給予教育與輔導的空間。

有民眾爆料，自己的孩子遭1位同學徒手毆打，嚇得逃到廁所，但對方仍不放過，堵在廁所門外威脅他的孩子長達12分鐘，甚至嗆聲「出來就打死你、甩你耳光」等，直到其他同學發現後，才被救出來，且後續孩子還持續受到對方言語攻擊。經調查後才得知對方家長是要角逐高雄市長的立委賴瑞隆。

對此，賴瑞隆回應，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望盡快還原事情的經過，他們會全力配合學校的後續工作。他的小孩在學校與同儕間發生摩擦，身為父親，他們會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。另外，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

