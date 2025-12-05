遭爆8歲孩子在校毆打同學 賴瑞隆：配合學校調查

賴瑞隆表示，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望盡快還原事情的經過，他們會全力配合學校的後續工作。（圖／方萬民攝）

高雄一所國小爆出校園衝突案，有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子遭控多次攻擊同學，包含對女同學堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿。對此，賴瑞隆回應，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望盡快還原事情的經過，他們會全力配合學校的後續工作。

校方指出，事件發生於10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴生在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘。10月28日得知後啟動通報，女童家長並於11月26日針對黃姓兄妹兩人正式提出霸凌調查。

此外，校方表示，黃姓女童曾反映賴生罵她「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴生在體育課中故意踢了另一名徐姓學生，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

面對外界關注，賴瑞隆回應，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望盡快還原事情的經過，他們會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆指出，他的小孩在學校與同儕間發生摩擦，身為父親，他們會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。另外，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

