遭父痛罵6字成導火線！張文母匯錢只為確認還活著

去年12月19日於台北車站及捷運中山站發生的隨機殺人案，台北地檢署於昨日（15日）正式偵結。27歲兇嫌張文案發後墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇，檢方依法予以不起訴處分。

檢警調查還原張文的成長背景，發現其出身於高知識家庭，卻因長期求學與生涯規畫不如預期，在自卑與父子衝突的雙重壓力下，最終走上極端之路。

張文不顧父反對讀餐飲、軍旅生涯再受挫

檢警清查發現，張文生長於高知識水準家庭，父親為工程師、母親為會計，哥哥亦跟隨父親腳步投入工程界。相較之下，張文求學之路並不順遂，曾不顧父親反對堅持就讀永平工商餐飲科，入學後卻又抱怨實習辛苦。

雖然最終勉強畢業並考上虎尾科大，但他於大四時放棄學業轉投志願役，原本期盼在軍中尋找出口，卻因軍旅生涯平平，再度面臨家庭期待的壓力。

張文封閉自我2年密謀隨機攻擊

導致父子關係破裂的導火索，發生在張文服役期間。當時父親要求其至少要晉升士官，張文以「不想負責」冷淡回應，氣得父親痛罵其「就是個廢材」。

自此，張文徹底與原生家庭斷絕聯絡長達2年，搬至台北中正區公園路租屋處自我封閉。數位鑑識顯示，張文自112年底便萌生大規模攻擊意圖，並在雲端硬碟建立「2025/12」計畫檔案，詳細記錄攻擊序列與武器添購細節。

母定期匯款確認安全、血汗錢竟被張文購作案武器

在張文失聯的2年間，其母頻繁透過LINE傳訊關心，卻始終遭到「已讀不回」或「不讀不回」。母親為了確認兒子仍平安生存，改以定期匯款至其戶頭的方式觀察餘額動向，只要確認金額被提領便能稍微寬心。

然而，檢警查證發現，張文提領出的款項大多被用於網購防毒面具、戰術背心、刺刀及煙霧彈等攻擊裝備，將母愛資助轉化為殺戮成本。

張文案發後摘眼鏡墜樓死意堅定

鑑定報告指出，張文的行為屬於高度計畫性的「表達式暴力」，旨在透過人潮聚集地發動攻擊引發社會高度關注。

案發當日張文於北車、中山商圈連續行兇後，於南西誠品頂樓摘下500度的眼鏡，將身分證件與殘餘1400元的錢包整齊擺放，隨後墜樓身亡，顯示其並無脫逃規畫，求死意志堅定。

