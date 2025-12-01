遭猴子三度闖入 女星袁艾菲新店美宅頻受干擾

生活中心／綜合報導

藝人袁艾菲和丈夫四年前花千萬，置產新店山區，沒想到整棟公寓環山而建，最多的鄰居就是野生台灣獼猴，從去年底到現在，袁艾菲家中已經三度被猴子闖入。最近一次，明明就有人在家，但猴子完全沒在怕，手一伸，直接打開紗窗進屋，真的是把這，當成自家食堂一樣來光顧。

藝人袁艾菲丈夫：「幹嘛紗窗被你弄壞了是不是。」

野生獼猴站在紗窗外，面對人類，小眼神根本不理，下一秒。

遭猴子三度闖入 袁艾菲新店美宅頻受干擾

猴子闖入網紅家中（圖／民視新聞）

區區紗窗，猴子右手一伸，還不是輕輕鬆鬆in your area。只見他邊走，不時還回頭看一眼，不斷發出噪音的人類。甚至爬上餐桌左探右探。這時一旁的人類不淡定了，袁艾菲隨手抄起雜誌，丈夫則是拿起掃把，終於合力將這隻不速之客，送離開家。

廣告 廣告

台北市立動物園發言人曹先紹：「在人為開發的過程當中，可能我們佔用了很多野生動物，原本的棲息地，他們很聰明，而且我們人類的環境，可能只要他有嘗試過，說不定紗窗門他也會開，那裡面有食物，他更是想要找到各種縫隙，能夠竄進我們的生活領域。」

袁艾菲和丈夫，四年前花費千萬，置產新店山區，整棟公寓依山而建，周圍綠意盎然，形成天然廊道。去年底袁艾菲就曾分享，有猴子闖入家中，偷走一顆南瓜。時隔不到兩個月，同一隻猴，又來光顧；如今猴子三度現身，簡直是把袁艾菲家，當免費食堂。三不五時，就來光顧一下。

遭猴子三度闖入 袁艾菲新店美宅頻受干擾

袁艾菲與老公作勢攻擊猴子（圖／民視新聞）台北市立動物園發言人曹先紹：「我們常常講狗急跳牆嘛，那猴急也會出事情，意思是說，如果我們不跟目標野生動物，保持一定的安全距離，風險當然就高，過去野生動物是，忍受人類的開發行為，現在我們必須學習的，怎麼跟部分的野生動物，和平共處。」

專家提醒，上上策就是緊關門窗，要是猴子進屋，千萬別跟他直球對決，保留他來時道路暢通，做出聲響、動作，保持距離，讓他知難而退！真的不行，就趕快打電話跟地方動保處通報，請求支援。

原文出處：遭猴子三度闖入 袁艾菲新店美宅頻受干擾

更多民視新聞報導

486先生酸中「錯估局勢」 別以為日本會就範！

袁艾菲家驚見猴子開窗硬闖！超熟練畫面曝光

最新／孫生爆分手交往2年女友！PO合照標「我不珍惜」

