遭王世堅嗆「夠膽放馬過來」游智彬接戰！簽下生死狀嗆：擂台上見

民進黨祕書長徐國勇日前以「總不能上完廁所才去買衛生紙」比喻1.25兆國防特別預算，引發在野黨不滿。新黨副祕書長游智彬本月3日前往民進黨中央黨部抗議、丟擲衛生紙後，遭民進黨立委王世堅嗆「我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽」。游智彬昨（6）日晚間則在臉書發文表示，「決定接受王世堅挑戰！生死狀簽下去了！」並喊話「我們擂台上見」。

總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算案，遭在野黨批評，徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」做比喻，引發在野黨批評。12月3日，游智彬前往民進黨中央黨部外抗議，一邊丟衛生紙，一邊高喊「民進黨執政大烙賽，衛生紙給你擦屁股啦」，過程中也波及一旁路人以及維護秩序的員警。

王世堅其後受訪時批評，指游智彬「夠膽放馬過來」，並回嗆「夠膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃那一套」。

游智彬昨晚則透過臉書發文，寫下「游智彬決定接受王世堅挑戰！生死狀簽下去了！王世堅！我們『拳願』的擂台上見吧！」在網路上引發關注。





責任編輯／周瑾逸

