遭王世堅評施政中規中矩已「斷奶」 蔣妙回：早日康復

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





2025台北上海雙城論壇即將在12月27、28登場，現在行程也曝光引發關注，這時民進黨立委王世堅上節目，各界想知道他是否會參選台北市長，被問到這件事情，反而開始稱讚蔣萬安現在施政是中規中矩，還搞笑的說，蔣萬安已經斷奶了。

為何昔日議會情，突然成了送暖溫情，就是因為立委王世堅說蔣萬安施政，中規中矩沒有亮點，不過已經脫離剛上任時需要依賴長輩的時候，還說他已經斷奶，但蔣萬安不以為意用市政來回應。

台北市長蔣萬安：「上任之後這三年，我們社宅開工了，近一千五百戶。」對於蔣萬安來說，最重要又敏感的，就是2025台北上海雙城論壇，即將登場。

台北市長蔣萬安：「我們相關行程的細節，還在最後的確認，當然我們希望這次，相關市政交流行程，參訪能夠一切順利，也有所收穫。」

2025雙城論壇行程細節確認中，但大方向已經曝光，12／27以參訪為主，除了搭乘機捷，還會到梅賽德斯奔馳文化中心，交流大巨蛋運作，接著參訪中山醫院看智慧醫療，後續與上海市府晚宴，到了晚間就會參訪徐匯濱江區，和南京路步行街夜經濟，到時有機會與上海人近距離接觸，外界預期又會掀起萬安旋風。

台北市議員（國）游淑慧：「前年吧去上海的時候，我們也發現說，上海市民非常喜歡他，因為我覺得大陸的朋友，比較喜歡親民的官員，因為台灣的官員，跟大陸的官員作風不太一樣。」

這樣的受歡迎程度，預期這回也能繼續撐住，接續12／28是主論壇重頭戲，到時雙方致詞就是重點，在回請午宴之後，也會參訪歷史文化街區張園，午後重點就在即將交換小貓熊的上海動物園參訪，最後與台商座談餐會接著返台。

台北市議員（國）曾獻瑩：「上海的路網是台北的六倍大，他們怎麼樣運用，軌道做交通的管理等等，科技導入AI的管理，這個也都是我們滿期待，能夠去看見能夠去學習的。」

相互交流的雙城論壇，蔣萬安定調市政對市政無關乎政治，但引發的旋風效應，或許會超乎他的想像有了新的響應。

