遭王子粿粿戴綠帽！網點破范姜彥豐「最大錯誤」一句話掀共鳴

粿粿與范姜彥豐婚變風波延燒，女方事後透過17分鐘長片回應，承認自己和王子（邱勝翊）確實有「逾矩的行為」，但這不是離婚主因，粿粿表示，兩人結婚3年期間經常因育兒觀及金錢觀爭吵，婚姻早已出現裂痕。近日則有網友在社群點出范姜彥豐的「最大錯誤」。

（左起）范姜彥豐遭粿粿及好友王子背叛。（圖／翻攝自臉書）

粿粿日前拍片講述與范姜彥豐的婚姻裂痕，表示自己負擔8成頭期款、6成以上房貸，以及結婚3年以來的6至8成家用等，就連生產、坐月子的開銷也是自己支付，范姜彥豐婚後因感受到自己在收入與知名度不及粿粿，逐漸產生壓力，兩人關係日漸緊繃。粿粿更在影片中聲淚俱下指控，某天孩子在哭時，范姜彥豐竟戴上抗噪耳機不理會，讓她感到心寒，她也從那一刻重新審視這段婚姻是否還能走下去。

粿粿與范姜彥豐如今各說各話，引發網友高度關注，今（3）日有人在社群平台Threads感嘆發文，指出范姜彥豐最大的錯誤不是經濟不如粿粿，也不是小孩哭鬧戴上降噪耳機，而是「對粿粿一見鍾情」，貼文曝光後掀起一票網友深表認同。

范姜彥豐多次公開表示是自己追求粿粿。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐過去曾坦承，自己在某場活動上對粿粿一見鍾情，第一眼見到對方就覺得這個女生很可愛，之後滑到粿粿IG便默默追蹤對方，直到一年後粿粿生日，他才鼓起勇氣私訊祝福她生日快樂，兩人因此產生交集，之後范姜彥豐也多次在節目上公開表示：「是我先追她的」，沒想到如今卻被戴綠帽，也讓許多網友替他感到不值。

