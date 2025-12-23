遭生母騙到日賣淫「月接客70人」 12歲少女近況曝光！淚訴心願：想回泰國唸書

泰國一名12歲少女竟被生母騙到日本東京賣淫。示意圖。（翻攝自Pexels）

泰國一名12歲少女，今年6月被生母騙到日本賣淫，被迫在非法個人包廂按摩店從事性服務，短短40天接客達70人，如今傳出好消息，日泰雙方已達成返國協議，完成少女回家鄉讀書的心願。至於少女的母親則因在台灣賣淫被捕。

綜合日媒體報導，少女目前被列為人身買賣案件受害者，由日本國內相關支援機構的妥善安置，並在日方保護時，曾向調查人員哭著表示，「我想回泰國，我想見祖父母，我想回到國中唸書。」因少女心願明確，日本單位與泰國駐日大使館近日展開最終協調，決定於近期內將少女送返泰國，少女回到故鄉後，預計將先進入當地的兒童保護機構生活，並由泰國政府接手後續的教育與心理輔導。

12歲少女遭性性剝削主謀是生母？

報導指出，該29歲生母遺棄親生女兒後，潛逃至台灣並涉嫌從事賣淫行為，並於10月底遭台灣警方逮捕，泰國警方已對其發布人身販運罪的逮捕令。對此，移民署上月8日證實，當事人因在台涉嫌賣淫，已違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中。若日方無進一步調查需求，預計將在今年年底前，將該狠心母親遣送回泰國受審。

另一方面，日本警視廳已將按摩店經營者以違反《兒童福祉法》等罪名正式起訴，同時與泰國警方聯手，調查這起涉及「親屬販運」的跨國犯罪鏈，誓言查出背後是否還有更大的仲介組織。

回顧整起事件，現年13歲的泰國少女（案發時12歲）今年6月遭29歲生母騙去日本逼賣淫，並將女兒獨自留在店內離開日本。然而，少女受困40多天，慘被52歲的老闆細野正之逼迫接待約70名男性客人，宛如地獄般的生活，直到今年9月少女趁隙逃出，向東京出入國在留管理局哭訴求援，全案才得以曝光。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

