遭甩袋攻擊…Fumi阿姨踹飛老婦！法官「不認正當防衛」仍裁罰

社會中心／周希雯報導

台北捷運去年爆發優先席糾紛，73歲曾姓婦人多次甩袋、強迫讓座遭一腳踢飛，隨著畫面在網路瘋傳，也讓出腳的乘客「Fumi阿姨」暴紅。Fumi阿姨事後被依《社會秩序維護法》裁罰6,000元，他不滿提起聲明異議，主張曾婦用裝有金屬容器的提袋多次襲擊膝部、他是「正當防衛」以腳踢方式阻止；不過近日裁定出爐，法院因1狀況認定2人屬於「互相鬥毆」，最終改判罰鍰4000元，全案確定、不得再抗告。

遭逼讓座！Fumi阿姨一腳踹飛婦人

簡單回顧事發經過，2025年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭乘捷運遭曾姓婦人要求讓位，雙方因此爆發口角；期間曾婦多次揮甩提袋撞擊他的膝蓋，Fumi阿姨先以左腳擋開對方提袋，隨即站起身用右腳用力一踹，把曾女踢到後方的座位。該畫面被乘客拍下、PO到網路瘋傳，2名當事人事後也被起底，曾婦是屢犯多次竊盜前科的「法院常客」，台大畢業的Fumi阿姨則因此知名度大開。

廣告 廣告

北捷遭甩袋攻擊…Fumi阿姨怒踹飛老婦！法官1關鍵「不認正當防衛」仍裁罰

Fumi阿姨（左）先用左腳擋下婦人的袋子，再以右腳踹飛對方。（圖／翻攝Threads）

主張正當防衛！遭婦連續甩袋撞膝

不過，Fumi阿姨事後上女星薔薔節目透露「有罰一筆金額」。他澄清，當時曾婦用裝有金屬容器的提袋多次襲擊膝部，他忍讓許久仍不斷被騷擾，才以腳踢的方式阻止，並非要踢傷對方、而是想把人推開，「應屬合法正當防衛，且也未成傷，難認有互相鬥毆情形」。不僅如此，律師翻查以往案例後，發現Fumi阿姨「罰款比較高」，加上裁定內容「寫得很用力」，他不希望留下不良紀錄，因此收到法院裁定書後已提出聲明異議。

北捷遭甩袋攻擊…Fumi阿姨怒踹飛老婦！法官1關鍵「不認正當防衛」仍裁罰

Fumi阿姨曾上節目喊冤，主張是正當防衛。（圖／翻攝「薔栗膠」YouTube）

法院認定互相鬥毆！仍罰4000元

不過據《三立新聞網》報導，法院審酌監視器畫面與雙方供述，認為曾女雖多次以提袋攻擊，但第4次施暴時被Fumi阿姨用左腳擋下後，就未再繼續動手，認為「侵害已屬過去」；Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。另外，雙方雖未造成實際傷害，但都有互加暴行於人，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」。對此，考量Fumi阿姨為初犯，案發後也坦承行為、未再滋擾，原裁罰6,000元略嫌過重、改為4000元罰鍰，不可抗告。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北捷遭甩袋攻擊…Fumi阿姨踹飛老婦！法官1關鍵「不認正當防衛」仍裁罰

更多民視新聞報導

北檢「挖到證據」搜索高金素梅？傳「觸碰2紅線」內幕曝

高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧喊「終於…」：難怪藍白倉促通過

高金素梅驚傳「遭搜索」幕僚錯愕！北檢證實：案由不便說明

