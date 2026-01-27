遭當街發射火箭彈攻擊 菲律賓市長第4度逃過死劫

位於菲律賓民答那峨島南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的沙里夫阿瓜克市（Shariff Aguak），該市市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）當地時間25日早上6時20分乘車返家途中，遭人當街發射「火箭推進榴彈」攻擊。

據當地媒體報導，當時共有3名嫌犯從一輛白色小型貨車跳下，近距離向阿克馬乘坐的黑色防彈休旅車發射火箭彈。阿克馬的防彈座車與備用車雖受損，但阿克馬毫髮無傷，另外有2名隨扈受到輕傷，皆已送醫治療。

廣告 廣告

警方在數小時後掌握嫌犯行蹤，並確認共有4人涉案，包含綽號「Rap-rap」的主嫌潘達敦（Budtong Pendatun），他過去曾因謀殺、搶劫等罪行3度遭通緝；其他3名嫌犯則分別是Rap-rap的叔叔、堂兄弟以及負責開車的兄弟。

在追捕過程中，警方與嫌犯在國道爆發槍戰，Rap-rap及另2名嫌犯當場被擊斃，但有1名嫌犯仍在逃；嫌犯車輛中則查獲一具火箭筒及數支高火力步槍。調查人員表示，正在釐清可能的犯案動機，確認是否與長期影響當地安全情勢的政治競爭或宗族衝突有關。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）除譴責該事件外，也命令地方政府及警察加強維護當地和平與秩序。

而在逃過此次攻擊後，阿克馬被當地媒體形容為「擁有9條命的政治貓」，因為他曾在2010、2014及2019年遭3度暗殺，造成4名隨扈因此喪生。阿克馬稱自己沒有已知的仇敵，也不知道幕後兇手是誰，認為4次攻擊均有關聯。

阿克馬是當地具有影響力的安帕端政治家族成員，該家族曾涉入2009年造成58人死亡的馬吉丹奧選舉大屠殺事件，阿克馬當時是以證人身分出庭指認其親屬。