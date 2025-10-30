遭疑兇手之一！于朦朧公司女總監發文「想見你」 網轟：花癡病又犯！

記者林宜君／台北報導

中國男星于朦朧墜樓事件已過一個多月，仍持續引發網路討論，儘管官方對事件保持低調，並限制部分網路資訊流傳，時事評論人秦鵬在YouTube頻道《鵬觀天下》指出，有網友整理出疑似于朦朧前公司天娛傳媒總監汪俞岑的日記與舊貼文，引發熱議，近期網友發現汪俞岑在微博發表一則想見你的文，對於于朦朧的思念，此文經貼出，網友們紛紛留言轟炸汪俞岑。

汪俞岑的日記與舊貼文被挖出。（圖／翻攝自鵬觀天下YT）

汪俞岑在日記中提到的日期與文字，似乎記錄了與于朦朧互動的內容。（圖／翻攝自鵬觀天下YT）

汪俞岑在日記中提到的日期與文字，似乎記錄了與于朦朧互動的片段，包括工作、情感與日常生活感受，秦鵬分析，這些文字反映出她對于朦朧生前遭遇的關心，並呈現複雜的情感糾結，與網友過去整理的社群貼文高度吻合，她曾在社群媒體分享2013年認識于朦朧、2014年互動細節，以及2019年對于朦朧遭遇打壓的擔憂，並特別標記「#愛了多年的朋友」。

近期有網友發現汪俞岑在微博發表一則想見你的文。（圖／翻攝自Threads網友授權）

網友們紛紛湧入留言轟炸汪俞岑。（圖／翻攝自Threads）

轟炸留言不少。（圖／翻攝自Threads）

近期有網友發現汪俞岑在微博發表一則想見你的文，此文經貼出，網友們紛紛湧入留言轟炸汪俞岑「這種女人病的不輕」、「病入膏肓又屎不了」、「是花癡的花癡病又發作了」、「又再發情了」、「犯賤」。

網友們轟炸留言直言「又再發情了」。（圖／翻攝自Threads）

而截至10月30日為止，已有超過62萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

