遭疑內線交易！50新帳號押注TACO狂賺上千萬

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國與伊朗達成兩周停火，激勵美國、亞洲股市大漲。加密貨幣預測市場平台Polymarket又出現內線交易疑雲，在川普正式宣布停火前，至少有50個新帳號搶先下注，賺進數十萬美元利潤，換算成新台幣高達數百、甚至數千萬元。

據英國衛報報導，加密貨幣分析平台Dune對Polymarket公開的區塊鏈數據進行分析發現，至少有50個帳戶或錢包，在週二下午6時30分，即川普在Truth Social宣布停火之前，大量進行投注，而且都是首次投注。

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其中一個電子錢包在當天上午10時才建立，投入約7.2萬美元（約新台幣230萬元），最終獲利高達20萬美元（約新台幣636萬元）。另一個前一天註冊的帳號也大賺12.55萬美元（約新台幣400萬元）。有一個在川普發文前12分鐘創建的電子錢包，也下注3.1萬美元，估計獲利4.85萬美元（約新台幣154萬元）。

報導分析，還有一種可能是這些Polymarket用戶下注時預測川普又會「TACO」（川普總是臨陣退縮，Trump Always Chickens Out），因為他在第二任期經常發出嚴厲威脅，但最終都退縮。

這也並非Polymarket第一次被懷疑有內線交易疑雲。委內瑞拉前總統馬杜洛今年1月被捕前數小時，也有一些新創建的帳戶下了大注，獲利數十萬美元；類似的新帳戶也曾多次透過對涉及伊朗的軍事行動進行精準押注而獲利。

此類投注屢次引發公眾和國會議員的質疑，他們懷疑一些交易員是否利用內幕消息在這些預測市場中牟利。兩黨參議員和眾議員已提出立法，擬擴大內線交易的定義，將預測市場也納入其中。

文章來源：Newly created Polymarket accounts win big on well-timed Iran ceasefire bets

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