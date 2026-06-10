遭疑削弱對中嚇阻！鄭麗文：無須懷疑國民黨

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▲國民黨主席鄭麗文接受金融時報專訪，稱她將向美國會議員說明，要他們別擔憂兩岸交流會削弱對中嚇阻力。（圖／國民黨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文目前訪美，她接受《金融時報》專訪時，對於美國總統川普在「川習會」稱，美國對台軍售是與中國談判的一項「很好的籌碼」（a good negotiating chip），鄭麗文強調，台灣絕不能成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子；對於美國政界質疑兩岸交流可能削弱對中國的嚇阻能力，鄭麗文說她將向美國國會議員說明，這種擔憂「完全沒有必要」。

鄭習會最重要的是和平

國民黨稱，鄭麗文認為「鄭習會」最重要的訊息就是「和平」。她說，「台北與北京過去十多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張。雙方沒有對話，因此你可以看到局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都非常擔心，希望台灣不要成為下一個烏克蘭。」

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鄭麗文在專訪中指出，美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用。

要美國會議員別擔憂

鄭麗文強調，推動兩岸交流有助於促進區域和平穩定。針對《金融時報》記者提問，預料美國政界將質疑，這種接觸是否可能削弱對中國的嚇阻能力，鄭麗文表示，她將向美國國會議員說明，這種擔憂：「完全沒有必要。」

鄭麗文表示，世界上大多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力，美方無須懷疑國民黨的立場，自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴，她說「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」

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