遭疑在「龍燮鬥」擔任放話角色？趙怡翔澄清「沒有做任何媒體操作」：外交合作非常愉快、沒看過他們吵架

有媒體日前報導指稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮為「爭主導權」而鬧不合，且國安會副秘書長趙怡翔遭質疑在其中，擔任「放話」角色，進行媒體操作。對此，趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》澄清，從未看過林佳龍與吳釗燮吵架，「我沒有做任何放話或背後媒體操作的動作」。

針對「龍燮之爭」，節目主持人周玉蔻點出，有傳言稱趙怡翔在其中，扮演向媒體放話的角色。趙怡翔回應，「我是沒有聽說這個說詞」。趙怡翔表示，他在媒體圈不是陌生人，大家都認識他，「我可以很據實的回答，我沒有做任何的放話，也沒有做任何這方面、背後的這些媒體操作」。

趙怡翔說，大家都是為了國家利益來做事情，而所謂的「龍燮之爭」，至少他在國安會3個月的觀察，「外交部跟國安會其實合作得非常愉快」。周玉蔻也藉機追問，「所以你沒看過他們兩個人（林佳龍、吳釗燮）吵架？」趙怡翔則回覆，「真的沒有看過」。

同時，趙怡翔強調，大家會做到這個位置、這個角色，都有一個共同目的，「就是國家利益優先」。他說，國安會也好、外交部也好，包括前陣子他去的APEC（亞太經濟合作組織），「大家就是在國際組織的議題上，共同合作」。

