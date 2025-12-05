遭疑帳號給中國人操作！愛莉莎莎PO截圖揭內幕：很常見

娛樂中心／綜合報導

台灣人愛用的社群Threads最近推出新功能，能看到帳號主人「所在地點」，令一票假裝是台灣人的中國網軍露出馬腳，被抓包後馬上刪帳號；沒想到百萬YTR愛莉莎莎近日也被發現，IP位置顯示在「中國」。雖然她馬上現身反駁稱，只是在香港轉機，仍被質疑是「找中國人代操帳號」。對此，愛莉莎莎忍不住公開最新貼文文案，無奈說「這是一件很常見的事情。」

愛莉莎莎被發現IP在中國後，曾現身留言區表示「我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的，不過我剛剛的確在香港轉機」，並反嗆原PO「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風」、「編故事大師你要不要去寫小說？」不過，仍有網友質疑，「代表他的帳號是跟對岸申請操作，然後從中賺取分潤」、「可以推測的是他的帳號有聘請另外一個人經營，而那個人在中國，簡稱代操」。

IP在中國遭疑：帳號給對岸代操？愛莉莎莎甩出「9字文案」內幕：很常見

愛莉莎莎被網友質疑，找中國人代為操作帳號。（圖／翻攝「goodalicia」IG）

對此，愛莉莎莎今（5日）特別拍片澄清，IG都是她的個人照片或日常生活，「這個別人要怎麼幫我代操？」她以最新貼文為例，是她開箱杜拜近期最紅的巧克力，「我自己拍的，我的剪輯師也是台灣人」，而且文案只有短短的「傳說中的杜拜巧克力」9個字。對此，愛莉莎莎哭笑不得表示，「我是有笨到想不出這個文案？還是我的手有問題？我還需要這麼麻煩，把我這個影片特地傳給一個中國代操的人，然後請他幫我發想這9個字？然後翻牆把這個影片發出來。重點是我還要給他分潤？分啥小？嫌錢太多？」

愛莉莎莎指出，台灣人的Threads地點被顯示在中國，「這是一件很常見的事情」，因為Meta判斷地區時，有時會自動把「台灣」歸類在「中國」，「那我現在人在杜拜，難道說杜拜政府就在幫我代操我的IG嗎？我是何方神聖？」。對此，愛莉莎莎強調「反正本人從2017年當網紅到現在為止，我一次中國都沒有去過，連轉機都沒有」，不過她認為，「就算我真的去了中國，那又怎樣？」因為她明年也想去新疆騎馬。影片最後她也感嘆，「可怕的不是去過中國的人，而是有一群人每天興趣就是編故事、把別人貼標籤、抹紅」。

