遭疑幫家寧抹黑Andy！炎亞綸首度回應：到底有多閒

百萬YouTuber Andy老師與前女友家寧分手後對簿公堂，官司至今尚未落幕，但先前卻扯出案外案，Andy老師曾拍片爆料，演藝圈知名男藝人為了協助家寧，出動公關團隊，不少人將矛頭指向炎亞綸。對此，他也首度回應了。

Andy老師在10月控訴家寧一家建立公關群組，試圖摧毀他的人格，還買網軍抹黑，其中一名副業很多的男藝人也牽涉其中，線索曝光後，掀起網友們猜測，不少人瘋猜是炎亞綸，不過他本人始終未正面澄清或回應。

近日，炎亞綸在Podcast節目《激罵揪某聊》被主持人問到這件事，首度鬆口回應，「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷。」更無奈表示因此還到廟裡拜拜，「我第一次講這件事，其實很懶得講這個。」



