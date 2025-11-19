遭疑性別友善廁所未落實 環部推認證機制

（中央社記者張雄風台北19日電）伴盟今天表示，抽檢149座性別友善公廁中，僅5座符合規範。環境部回應，已於10月30日訂定性別友善廁所標章認證機制，至於財劃法通過後，中央補助款可能會銳減，將以推動友善廁所優先、一般修繕延後。

環境部去年起推動「性別友善廁所倍增行動方案」，宣告至2029年將投入新台幣約2.8億元預算，將環境部原列管的性別友善廁所623座、增加一倍至1246座。

台灣伴侶權益推動聯盟組成好所在工作團隊，檢視環境部列管的性別友善廁所，149座中僅僅5座符合規範，合格率不到3.4%，呼籲環境部訂定指標、落實查核，若廁所未改善應追回補助款。

環境部環境管理署發布新聞稿回應，友善廁所目前由地方政府至現場盤點時，依據管理單位為讓每個人都能使用理念下所做的歸類，大多都是在環境部訂定「性別友善廁所行動方案」前就已經存在的公廁，部分公廁存在進步的空間。

環境管理署今年10月30日訂定「性別友善廁所標章認證申辦計畫」，建立「性別友善廁所標章認證機制」，訂定明確且一致的評核標準，希望評選出友善度最高的性別友善廁所，並授予標章以資鼓勵，有助於民眾快速辨識並安心使用，也鼓勵更多場域投入友善設施的改善與設置。

另外，內政部國土管理署今年4月也訂定「性別友善廁所設計指引」，將公共建築物採性別友善之通用概念導入廁所設計。

環境部環境管理署環境衛生組簡任技正李瑞玲告訴中央社記者，相關經費是補助給地方政府各局處去執行工作，環境部並沒有設定時間點進行普查；而計畫也不是法規、沒有強制力，是希望透過補助引導公廁管理單位重視性平工作。

李瑞玲解釋，計畫仍在執行階段，且工程案涉及地方政府的配合款，也會受工程會列管；性別友善行動方案只是一個開端，引起社會大眾的重視，讓有進步空間的廁所逐步改善，將持續補助或輔導推動。

李瑞玲評估，財劃法通過後，中央能提供的補助款可能會銳減，若申請案件很多，必須安排優先順序，優先將錢提供給要推動友善廁所的公廁管理單位，一般性的修繕可能就會被排到後面。（編輯：李亨山）1141119