遭疑找「中國團隊代操帳號」！愛莉莎莎不忍了 露面開砲：分啥小

娛樂中心／綜合報導

愛莉莎莎認為網友想像力豐富。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

網紅愛莉莎莎頻道擁有百萬粉絲訂閱，受到許多觀眾的喜愛，但近日有網友發現她的Threads帳號IP位置竟顯示中國，昨（4日）她也第一時間否認，強調當網紅8年來從未去過中國，沒想到今（5日）再度拍片開砲粉絲，痛批大家想像力太豐富。

愛莉莎莎透過影片無奈表示自己在Threads上被出征，起因為有網友發現她的IP位置顯示中國，連帶引來網友質疑愛莉莎莎帳號非本人經營，而是找中國團隊代操，或者是跟中國申請帳號，從中賺取分潤，種種揣測讓愛莉莎莎不忍直呼「想像力豐富」，認為怎麼會有一票網友相信。

廣告 廣告

愛莉莎莎強調社群版面均是個人照片以及生活分享的貼文，「我要怎麼找人代操呢」，愛莉莎莎以其中一部杜拜巧克力的影片舉例，表示當時文案只寫「傳說中的杜拜巧克力」9字，「我有笨到想不出這個文案」，還需要請代操的人翻牆發出影片，甚至還提供對方分潤，無奈喊話「分啥小？」，認為自己根本不需要這麼麻煩。

最後，愛莉莎莎解釋台灣地點會顯示中國「是常見的事情」，透露Meta地區判定方式有時會把台灣歸在「中國」類別，再三強調不只從未去過中國，就連轉機都沒有。

愛莉莎莎二度回應網友IP位置顯示中國。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

更多三立新聞網報導

嫁作曲家尪2年！32歲女星喜迎愛女出生 曬小腳ㄚ：世界上最可愛的

林逸欣父親急診住院「坐輪椅暴瘦現身」 母淚崩緊擁：你要一直陪我

AAA最美主持舒華來了！抵達高雄熱到脫衣 親切朝粉絲揮手打招呼

愛莉莎莎被抓包IP位置「顯示中國」本人回應洩行蹤 反嗆網獵巫

