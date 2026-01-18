遭疑把洪詩當看護！李運慶1舉動社群遭灌爆 網全傻眼：洪詩快跑

娛樂中心／綜合報導

藝人洪詩和李運慶2022年結婚，育有2女。李運慶哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩為失智公公把屎把尿，貼文日前再度被翻出，沒想到卻意外惹眾怒，認為他們根本就是「孝順外包」。李運慶近來如火如荼拍攝八點檔，即便工作忙碌，他仍不時在社群分享工作點滴與一家四口近況，不過隨著爭議延燒，他的貼文留言區也湧入不少網友謾罵。

李運慶曬父女合照寫下拍戲心得，網友卻因爭議全歪樓。（圖／翻攝自李運慶臉書）

李運慶近來在八點檔飾演渣男，但在戲外是標準寵妻魔人，除了曾在社群分享與洪詩的甜蜜生活，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」。李運慶昨（17）日更有感而發：「如果在乎家人，比在乎自己還要多，那你不會踏錯任何一步」，表示這是角色教給他的道理。

只是沒想到如今哥哥的貼文會被翻出，李運慶也意外成為眾人討論的焦點。李運慶雖未公開回應相關細節，今（18）日卻陸續透過社群回覆酸民，試圖為家人緩頰，不料相關留言曝光後不僅未能止血，反而再度引發網友反感，大票網友湧入留言區直呼：「洪詩快跑」、「來朝聖一下孝道外包男」、「感覺洪詩比你紅還更討喜」、「我以為會看到你發文安撫心疼洪詩的大家，卻看到你瘋狂在嗆網友，更心疼洪詩了⋯」。

李運慶回應網友，態度再度引發熱議。（圖／翻攝自李運慶Threads）

面對網友質疑，洪詩則以千字長文澄清，強調自己沒有受到任何不公，表示大伯並未在文中特別提及兩兄弟的辛苦，但不代表這些努力不存在，「不論是運慶、運泰，或是公婆與嫂嫂，大家都曾共同努力度過那段艱難時光，對於外界將公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩認為非常不公平。

